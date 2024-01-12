İstanbul’da tehlike saçan üst geçit
İstanbul Kartal’da D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidi tehlike saçıyor. Kolonları çatlayan, paslanmış demirleri ortaya çıkan üst geçidi kullanan vatandaşlar, durumdan şikayetçi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden Doç. Dr. Murat Ergün, “Bu yapı ömrünü tamamlamış gözüküyor.” dedi. İBB yetkilileri ise yakın zamanda bir yenileme çalışması başlatılacağını açıkladı.
İstanbul’da D-100 Karayolu Kartal Bölge Trafik Durağı mevkisinde bulunan yaya üst geçidi korku saçıyor.Betonları dökülen kolonlarındaki paslanmış demir ortaya çıkan bir çok çatlak bulunan üst geçit çevre sakinlerinin şikayetine neden oldu.