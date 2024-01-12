İstanbul’da tehlike saçan üst geçit

İBB: YAKIN ZAMANDA YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILACAK

“Bu yapılar ömrünü tamamlamış gözüküyor” diyen Ergün, şunları söyledi:

“Bu yapıda yağmur, soğuk ve diğer dış etkilerden dolayı demirlerin dışarı çıktığı gözüküyor. İyileştirmeden çok yenileme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Depremde her şey tehlikeli, yapıların çıkma uçları verilmiş ama kolonlarda sıkıntı var. Kiriş elemanları yerinden çıkabilir, yatay kuvvet olduğu için. Ülkemizdeki bütün yapılarda bu tür sıkıntılar mevcut. Bu yapı da onlardan biri, dış cephesi zarar görmüş. Yapıya su girdiği için donma, çözünme kendinden bir gerilme oluşturur. Bu içsel gerilmeler de beton da patlama meydana getirir. Bu yapıda pas payı 2 buçuk santimetreye düşmüş. Bu tip yapılarda 5 santimetreden aşağı olmaması lazım. Daha dayanıklı çelik yapılar kullanılırsa daha iyi olur. İyi malzeme kullanılıp, iyi korunursa yapının ömrü de uzun olur. Kartal'da deniz etkisi de mevcut olduğundan, sert rüzgarlar ve iyot etkisi yapıyı deforme etmiş.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise üst geçit için yakın zamanda bir yenileme ve depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi. Ayrıca üst geçitte engelli bireylerin kullanımı için düzenlemenin de olacağı kaydedildi.