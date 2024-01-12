İstanbul’da tehlike saçan üst geçit

İstanbul Kartal’da D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidi tehlike saçıyor. Kolonları çatlayan, paslanmış demirleri ortaya çıkan üst geçidi kullanan vatandaşlar, durumdan şikayetçi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden Doç. Dr. Murat Ergün, “Bu yapı ömrünü tamamlamış gözüküyor.” dedi. İBB yetkilileri ise yakın zamanda bir yenileme çalışması başlatılacağını açıkladı.

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İstanbul’da D-100 Karayolu Kartal Bölge Trafik Durağı mevkisinde bulunan yaya üst geçidi korku saçıyor.

Betonları dökülen kolonlarındaki paslanmış demir ortaya çıkan bir çok çatlak bulunan üst geçit çevre sakinlerinin şikayetine neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Depreme bile gerek kalmadan üst geçidin çökebileceğini söyleyen vatandaşlar geçmeye de korktuklarını ifade etti.

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Üst geçidi kullanmadığını ancak uzun süredir bu halde olduğunu söyleyen Barbarso Saçmalı, “İşin uzmanı olmaya gerek yok, durumu görmek için. Gördüğünüz üzere yer yer paslanmalar ve çürümeler var.  Bakım olarak sadece bir boya yapılıyor. Bu köprü zaten çok eski bir köprü yeni değil.” şeklinde konuştu.

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İş Güvenliği Uzmanı olduğunu ve köprünün ciddi anlamda bakıma ihtiyacı olduğunun altını çizen İlknur Koç ise, “Evime gitmek için de burayı kullanmak zorundayım. Bir vatandaş olarak ciddi anlamda bir bakım yapılmasını isterim. Yaklaşık iki aydır kullanıyorum burayı, hep bu şekilde gördüm. Daha öncesinde de bu şekildedir. Bakım çalışmasının yapılması, köprünün yenilenmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da tehlike saçan üst geçit - 5

“İYİLEŞTİRME DEĞİL YENİLEME GEREKLİ”

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ergün ise köprüde iyileştirme yapılmasının yeterli olmayacağı görüşünde.

Ergün, köprünün yeniden yapılması gerektiğini söyledi.
İstanbul’da tehlike saçan üst geçit - 6

Ergün şöyle devam etti:

“Bu tür yapılar yayaların kullanımı için yapıldığı ve yayalar kullandığı için bir yük olmuyor. Üst geçidin kendi ölü yükü daha fazla bu tür geçitlerde. Bu üst geçit yerinde dökme değil, prefabrik bir öngörülme kirişi var. Onun kaplama elemanları var. Üst geçidin kaplama elemanlarında, ayaklarında bir çürüme var. Bunlar yapısal olarak çok büyük bir hasar göstermese de görüntü açısından problemli. Yaya orayı kullanırken korkabilir doğal olarak. Bu yapının güçlendirilmesini kolonların durumu engelleyebilir. Üst geçit tekrar yapılmak zorunda kalabilir. Bu elemanlar prefabrik elemanlar. Bu yapının güçlendirilmesinden ziyade yeniden yapılması gerekiyor.”

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İBB: YAKIN ZAMANDA YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILACAK

“Bu yapılar ömrünü tamamlamış gözüküyor” diyen Ergün, şunları söyledi:

“Bu yapıda yağmur, soğuk ve diğer dış etkilerden dolayı demirlerin dışarı çıktığı gözüküyor. İyileştirmeden çok yenileme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Depremde her şey tehlikeli, yapıların çıkma uçları verilmiş ama kolonlarda sıkıntı var. Kiriş elemanları yerinden çıkabilir, yatay kuvvet olduğu için. Ülkemizdeki bütün yapılarda bu tür sıkıntılar mevcut. Bu yapı da onlardan biri, dış cephesi zarar görmüş. Yapıya su girdiği için donma, çözünme kendinden bir gerilme oluşturur. Bu içsel gerilmeler de beton da patlama meydana getirir. Bu yapıda pas payı 2 buçuk santimetreye düşmüş. Bu tip yapılarda 5 santimetreden aşağı olmaması lazım. Daha dayanıklı çelik yapılar kullanılırsa daha iyi olur.  İyi malzeme kullanılıp, iyi korunursa yapının ömrü de uzun olur. Kartal'da deniz etkisi de mevcut olduğundan, sert rüzgarlar ve iyot etkisi yapıyı deforme etmiş.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise üst geçit için yakın zamanda bir yenileme ve depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi. Ayrıca üst geçitte engelli bireylerin kullanımı için düzenlemenin de olacağı kaydedildi.

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