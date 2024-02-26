İstanbul’da telefon dolandırıcılarına bankada suçüstü
İstanbul Maltepe’de bir banka şubesinin içinde şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından yakalanan 3 kişi, telefon dolandırıcısı çıktı. Genişletilen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükselirken, şüphelilerin hesaplarında bulunan dolandırıcılık parası olduğu değerlendirilen 370 bin lira ile bankadan çektikleri 126 bin liraya en kondu. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul’da telefon dolandırıcıları banka şubesinde yakalandı.
Maltepe’de 23 Şubat Cuma günü bir banka şubesinde şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişi polise ihbar edildi.Olay yerine gelen ekipler, F.G., Ö.T. ve K.V. adlı şüphelileri yakaladı. Daha önceden birçok suç kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerin telefonla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.