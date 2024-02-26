İstanbul’da telefon dolandırıcılarına bankada suçüstü

İstanbul Maltepe’de bir banka şubesinin içinde şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından yakalanan 3 kişi, telefon dolandırıcısı çıktı. Genişletilen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükselirken, şüphelilerin hesaplarında bulunan dolandırıcılık parası olduğu değerlendirilen 370 bin lira ile bankadan çektikleri 126 bin liraya en kondu. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul’da telefon dolandırıcılarına bankada suçüstü - 1

İstanbul’da telefon dolandırıcıları banka şubesinde yakalandı.

Maltepe’de 23 Şubat Cuma günü bir banka şubesinde şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişi polise ihbar edildi.

Olay yerine gelen ekipler, F.G., Ö.T. ve K.V. adlı şüphelileri yakaladı. Daha önceden birçok suç kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerin telefonla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da telefon dolandırıcılarına bankada suçüstü - 2

Şüphelilerin, telefonla dolandırıcılık olaylarında banka hesaplarını kullandıran kişiler olduğu tespit edildi. Kurbanların polis sanıp paralarını gönderdikleri şüphelilerin, hesaplarına gelen paraları bankadan çekerek diğer çete üyelerine teslim ettiği belirlendi.

Şüpheliler, Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde sorgulandı.
İstanbul’da telefon dolandırıcılarına bankada suçüstü - 3

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen N.M. ile B.Y.’nin de gözaltına almasıyla şüpheli sayısı 5’e çıktı.

Ekipler, yaptığı incelemede şüphelilerin polis olduklarını söyleyerek kandırdıkları iki kurbandan binlerce liralık dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Polis şüphelilerin üzerinde bulunan 126 bin lira para ile banka hesaplarında bulunan 370 bin liraya bloke koydurdu.

İstanbul’da telefon dolandırıcılarına bankada suçüstü - 4

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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