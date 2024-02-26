İstanbul’da telefon dolandırıcılarına bankada suçüstü

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen N.M. ile B.Y.’nin de gözaltına almasıyla şüpheli sayısı 5’e çıktı.

Ekipler, yaptığı incelemede şüphelilerin polis olduklarını söyleyerek kandırdıkları iki kurbandan binlerce liralık dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Polis şüphelilerin üzerinde bulunan 126 bin lira para ile banka hesaplarında bulunan 370 bin liraya bloke koydurdu.