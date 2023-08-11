İstanbul’da toplu ulaşımda zamlı tarifenin ilk günü

İstanbul’da toplu ulaşıma zam geldi. Toplu ulaşımda zamlı tarife bugün uygulamaya başlandı. Metrobüse binen vatandaşlardan bazıları, “Bunu karşılayacak gücümüz yok.” derken, bazıları ise, “Olması gereken bu.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da toplu ulaşımda zamlı tarifenin ilk günü - 1

İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi.

İstanbulkart, tam bilet ücreti 9.90 TL’den 15 TL’ye, öğrenci bileti 4.83 TL’den 7.31 TL’ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL’den bin 177 TL’ye, öğrenci ise 140 TL’den 212 TL’ye çıkarıldı.

İstanbul'da metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL’den 22.25 TL’ye çıkarılırken, Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da toplu ulaşımda zamlı tarifenin ilk günü - 2

Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL oldu.

Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücretine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Taksilerdeki minimum ücret ise yüzde 75'lik artışla 70 TL olarak açıklandı.

İstanbul’da toplu ulaşımda zamlı tarifenin ilk günü - 3

ZAMLI TARİFENİN İLK GÜNÜ

Toplu ulaşım araçlarında yeni tarife bugün uygulanmaya başladı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için metro ve metrobüsü kullanan kimi vatandaşlar zamlı tarifeden haberdarken, kimileri ise haberdar değildi.

İstanbul’da toplu ulaşımda zamlı tarifenin ilk günü - 4

“BUNU KARŞILAYACAK GÜCÜMÜZ YOK”

İstanbulkartına para yükleyen Ahmet Hakan, hayat şartlarının zorlaştığını söyledi. Hakan, “Vatandaş olarak hoşumuza gitmiyor bunlar ama yapacak birşeyimiz de yok. İnşallah bundan sonra vatandaşlar için daha güzel şeyler yapmaya çalışırlar.” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise “Olması gereken bu” derken, bir diğeri ise, “Çok pahalı bu fiyatlar. Her gün 2-3 tane otobüse inip biniyoruz. Ama bunu karşılayacak gücümüz yok.” ifadelerini kullandı.

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