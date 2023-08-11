İstanbul’da toplu ulaşımda zamlı tarifenin ilk günü
İstanbul’da toplu ulaşıma zam geldi. Toplu ulaşımda zamlı tarife bugün uygulamaya başlandı. Metrobüse binen vatandaşlardan bazıları, “Bunu karşılayacak gücümüz yok.” derken, bazıları ise, “Olması gereken bu.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi.
İstanbulkart, tam bilet ücreti 9.90 TL’den 15 TL’ye, öğrenci bileti 4.83 TL’den 7.31 TL’ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL’den bin 177 TL’ye, öğrenci ise 140 TL’den 212 TL’ye çıkarıldı.
İstanbul'da metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL’den 22.25 TL’ye çıkarılırken, Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu.