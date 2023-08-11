İstanbul’da toplu ulaşımda zamlı tarifenin ilk günü

“BUNU KARŞILAYACAK GÜCÜMÜZ YOK”

İstanbulkartına para yükleyen Ahmet Hakan, hayat şartlarının zorlaştığını söyledi. Hakan, “Vatandaş olarak hoşumuza gitmiyor bunlar ama yapacak birşeyimiz de yok. İnşallah bundan sonra vatandaşlar için daha güzel şeyler yapmaya çalışırlar.” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise “Olması gereken bu” derken, bir diğeri ise, “Çok pahalı bu fiyatlar. Her gün 2-3 tane otobüse inip biniyoruz. Ama bunu karşılayacak gücümüz yok.” ifadelerini kullandı.