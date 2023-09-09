İstanbul’da tramvayda duman paniği

İstanbul’da Topkapı-Mescid-i Selam metro hattında sefer yapan tramvayın elektrik panosundan çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcular tramvayı panikle boşaltırken, itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

İstanbul’da tramvayda duman paniği - 1

İstanbul’da tramvayda duman paniği yaşandı.

Topkapı - Mescid-i Selam metro hattında sefer yapan bir tramvay, Sultangazi’deki Cumhuriyet Mahallesi durağında geldiğinde elektrik panosundan duman çıkmaya başladı.

Çıkan dumanlar tramvayın içine dolarken yolcular büyük panik yaşadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da tramvayda duman paniği - 2

Tramvaydan panikle inen yolcular, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da tramvayda duman paniği - 3

Gelen itfaiye ekipleri dumanın sebebini araştırırken polis ise yolcuları güvenli bir şekilde tramvaydan uzaklaştırdı. Bu sırada metro hattındaki ulaşım tek taraflı olarak devam etti.

İstanbul’da tramvayda duman paniği - 4

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda elektrik panosundaki bir arızadan kaynaklı olduğunu belirledi.

İstanbul’da tramvayda duman paniği - 5

Söz konusu arıza giderildikten sonra ekipler olay yerinden ayrıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER