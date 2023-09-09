İstanbul’da tramvayda duman paniği
İstanbul’da Topkapı-Mescid-i Selam metro hattında sefer yapan tramvayın elektrik panosundan çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcular tramvayı panikle boşaltırken, itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
İstanbul’da tramvayda duman paniği yaşandı.
Topkapı - Mescid-i Selam metro hattında sefer yapan bir tramvay, Sultangazi’deki Cumhuriyet Mahallesi durağında geldiğinde elektrik panosundan duman çıkmaya başladı.Çıkan dumanlar tramvayın içine dolarken yolcular büyük panik yaşadı.