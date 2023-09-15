İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Annesinin telefonuyla yakalandı
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 71 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, bir annenin “Arkadaşın geldi, seni soruyor.” diyerek eve çağırdığı oğlu da gözaltına alındı. Anne, gözaltına alınan oğluna “Sonunda rahat ettin mi annem.” diye sitemde bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda 71 kişi gözaltına alındı.