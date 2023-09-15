İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Annesinin telefonuyla yakalandı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 71 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, bir annenin “Arkadaşın geldi, seni soruyor.” diyerek eve çağırdığı oğlu da gözaltına alındı. Anne, gözaltına alınan oğluna “Sonunda rahat ettin mi annem.” diye sitemde bulundu.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Annesinin telefonuyla yakalandı - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 71 kişi gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Annesinin telefonuyla yakalandı - 2

Operasyon kapsamında polisin girdiği adreslerden biri de Pendik Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmandaki bir daireydi. Aranılan şüpheliyi evde bulamayan ekipler, şüphelinin annesine oğlunu telefonla aramasını söyledi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Annesinin telefonuyla yakalandı - 3

Annesi arayıp "Oğlum eve gel arkadaşın geldi seni soruyor.” diyerek eve çağırdı. Şüpheli eve gelene kadar polis ekipleri kapıda bekledi. Şüpheli apartmanın önünde gözaltına alındı.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Annesinin telefonuyla yakalandı - 4

Eve sokulan şüpheliye annesin isyanı kameraya yansıdı.

Ters kelepçe ile yere yatırılan şüphelinin babası, oğluna oturduğu koltuktan bakarken annesi odaya girdi.
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Annesinin telefonuyla yakalandı - 5

Oğluna sitemde bulunan anne, “Sonunda rahat ettin mi annem.” dedi. Şüpheli “Ne oldu anne, bir şey mi oldu.” derken, annesi dizlerini döverek ağladı.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Annesinin telefonuyla yakalandı - 6
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