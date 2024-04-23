İstanbul'da vergi dairesinde rüşvete suçüstü
İstanbul'da vergi borcu nedeniyle tehdit ettiği kişiden rüşvet istediği öne sürülen vergi dairesinde görevli gelir uzmanı ve icra memuru, para aldıkları sırada suçüstü yakalandı. Rüşvet aldıkları anlar güvenlik kamerasıyla görüntülenen 2 kişi tutuklandı.
İstanbul'da vergi borcu olan bir kişi, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek vergi Dairesi'nde görevli vergi uzmanı ile icra memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mağdur, kendisini arayan vergi uzmanı ile icra memurunun, borcu nedeniyle hesaplarına bloke konulacağını ancak bir miktar para karşılığında bu kararı erteleyebileceklerini söyleyerek rüşvet istediğini iddia etti.