İstanbul'da yoğun sis etkili oldu

İstanbul'da, haftanın son günündeki mesai bitiminin ardından etkili olan sisle birlikte birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu, şehir hatları seferleri iptal edildi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 05.11.2021 - 22:44

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İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.

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Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'a akşam saatlerinde sis çöktü. İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi.

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Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

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