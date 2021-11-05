İstanbul'da yoğun sis etkili oldu

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 05.11.2021 - 22:44
İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'a akşam saatlerinde sis çöktü. İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.