İstanbul’da çocuğa cinsel istismar iddiasına gözaltı: Tepkiler üzerine evi tahliye edildi
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu Z.K, iddiaya göre oyun oynamaya evde arkadaşının babası tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. Annenin şüphesi üzerine ortaya çıkan istismarın ardından İ.G. gözaltına alındı. Tepkiler üzerine İ.G’nin yaşadığı daire tahliye edildi.
İstanbul’da 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 33 yaşındaki İ.G, gözaltına alındı.Olay, Sultangazi ilçesine bağlı 50.Yıl Mahallesi’nde meydana geldi.