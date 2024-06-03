İstanbul’da çocuğa cinsel istismar iddiasına gözaltı: Tepkiler üzerine evi tahliye edildi

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu Z.K, iddiaya göre oyun oynamaya evde arkadaşının babası tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. Annenin şüphesi üzerine ortaya çıkan istismarın ardından İ.G. gözaltına alındı. Tepkiler üzerine İ.G’nin yaşadığı daire tahliye edildi.

İstanbul’da çocuğa cinsel istismar iddiasına gözaltı: Tepkiler üzerine evi tahliye edildi - 1

İstanbul’da 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 33 yaşındaki İ.G, gözaltına alındı.

Olay, Sultangazi ilçesine bağlı 50.Yıl Mahallesi’nde meydana geldi.

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İstanbul’da çocuğa cinsel istismar iddiasına gözaltı: Tepkiler üzerine evi tahliye edildi - 2

İddiaya göre, arkadaşı ile oyun oynamak isteyen Z.K, komşularının kapısını çaldı.

Kapıyı açan 33 yaşındaki İ.G, kızının evde olmadığını ama Z.K’yi eve davet ederek beklemesini söyledi.
İstanbul’da çocuğa cinsel istismar iddiasına gözaltı: Tepkiler üzerine evi tahliye edildi - 3

İ.G. evde kimsenin olmadığı bir anda Z.K’ye cinsel istismarda bulundu.

Annenin şüphesi üzerine Z.K. hastaneye götürüldü. Hastanede Z.K’nin pedagog eşliğinde durumu anlatması üzerine polis ekiplerine haber verildi.
İstanbul’da çocuğa cinsel istismar iddiasına gözaltı: Tepkiler üzerine evi tahliye edildi - 4

Dün sabaha karşı 02.00 sıralarında ekipler, şüpheli İ.G’yi evinde gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, komşuların tepkisi üzerine İ.G’nin dairesi tahliye edildi.
İstanbul’da çocuğa cinsel istismar iddiasına gözaltı: Tepkiler üzerine evi tahliye edildi - 5
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