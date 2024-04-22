İstanbul’da emlakçıya kurşun yağmuru
İstanbul Beyoğlu’nda bir emlakçıya silahlı saldırı düzenlendi. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda, silahlı saldırının emlakçının husumetlisi tarafından azmettirildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan saldırgan ve azmettirici, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Beyoğlu’nda bir emlakçıya silahlı saldırı düzenlendi.Hasköy’deki Piripaşa Mahallesi’nde geçen aylarda yaşanan olayda gece saatlerinde maskeli bir saldırgan koşarak bir emlakçının önüne geldi.