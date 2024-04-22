İstanbul’da emlakçıya kurşun yağmuru

AZMETTİRİCİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İşyeri sahibi Atakan A’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın A.Ş. olduğunu belirledi. Saldırgan Kağıthane’deki evine yapılan baskınla yakalandı.

Saldırganın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis, kendisine azmettirenin ise emniyette 19 adet suç kaydı bulunan B.G. olduğunu tespit etti.