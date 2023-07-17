İstanbul’da gece kulübü önünde 2 saat arayla kurşun yağmuru

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan gece kulübü önünde 2 saat arayla silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların önce motosikletle ardından da otomobille düzenlediği saldırıda, 4 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri arıyor.

İstanbul’da gece kulübü önünde 2 saat arayla kurşun yağmuru - 1

Şişli’nin Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünün önünde geçen Perşembe gecesi saat 02.00 sıralarında 2 saat arayla silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünün valeleriyle husumeti olduğu iddia edilen saldırganlar, önce motosikletle geldi.

Kulübün önünden geçtiği esnada ateş açan saldırganlar, 2 kişiyi yaraladı. Kulüp önünde silahlı bir kişi de saldırgana ateşle karşılık verdi. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul’da gece kulübü önünde 2 saat arayla kurşun yağmuru - 2

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra saldırganlar bu kez otomobille kulübün önüne geldi. Hızlı şekilde geçen araçtaki saldırganlar kulüp önündekilere bir kez daha ateş açtı. Bu saldırıda da 2 kişi yaralandı.

İstanbul’da gece kulübü önünde 2 saat arayla kurşun yağmuru - 3

Çifte saldırı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletli saldırgan kulüp önünden geçerken ateş açtığı oradaki insanların etrafa kaçıştığı bir kişinin de arkalarından ateş açtığı görülüyor.

Otomobille geçen saldırganların da aynı şekilde ateş açtığı kulüp önünde panik yaşandığı yaralılar ise yere yığıldığı görülüyor.

İstanbul’da gece kulübü önünde 2 saat arayla kurşun yağmuru - 4

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS KAMERALARI İNCELEMEYE ALDI

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların kimliğinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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