İstanbul’da gece kulübü önünde 2 saat arayla kurşun yağmuru
İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan gece kulübü önünde 2 saat arayla silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların önce motosikletle ardından da otomobille düzenlediği saldırıda, 4 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri arıyor.
Şişli’nin Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünün önünde geçen Perşembe gecesi saat 02.00 sıralarında 2 saat arayla silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünün valeleriyle husumeti olduğu iddia edilen saldırganlar, önce motosikletle geldi.
Kulübün önünden geçtiği esnada ateş açan saldırganlar, 2 kişiyi yaraladı. Kulüp önünde silahlı bir kişi de saldırgana ateşle karşılık verdi. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.