İstanbul’da kamyonetler dolusu sahte yedek parçaya el konuldu: Filo şirketlerini tuzağa düşüren 18 kişiye gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde kaçak ve sahte oto yedek parça operasyonu düzenlendi. Operasyonda yurt dışından kaçak yollarla getirilen 1 milyon 607 bin 830 oto yedek parçasına el konuldu, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, hem kaçak hem de sahte olan ürünleri, orijinal ve yasal gibi göstererek ilgili firmalara, büyük araç filolarına ve kamu kurumlarına sattığı belirlendi.
İstanbul merkezli 6 ilde 16 firmaya yönelik eş zamanlı kaçak ve sahte oto yedek parça operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.