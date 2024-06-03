İstanbul’da kamyonetler dolusu sahte yedek parçaya el konuldu: Filo şirketlerini tuzağa düşüren 18 kişiye gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet ile Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Yurt dışından kaçak yollarla getirilen oto yedek parçalarına depolarda markaların logolarının basıldığını belirleyen ekipler, Ümraniye’de sahte belge düzenleyen kişiden gerekli evrakları temin eden şüphelilerin hem kaçak hem de sahte olan ürünleri orijinal ve yasal gibi göstererek ilgili firmalara, büyük araç filolarına ve kamu kurumlarına sattığını tespit etti.