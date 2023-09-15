İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor”
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranları, son yılların en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 26,32’ye düştü. Marmara Bölgesi’nde yağışların yüzde 91 oranında azaldığını söyleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, durumun ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne doğru gittiğine dikkat çekti.
Kurak ve yağışsız geçen yaz ayları, İstanbul barajlarını kuruttu.
Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son yılların en düşük seviyesine geriledi.