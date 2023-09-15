İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor”

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranları, son yılların en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 26,32’ye düştü. Marmara Bölgesi’nde yağışların yüzde 91 oranında azaldığını söyleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, durumun ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne doğru gittiğine dikkat çekti.

İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor” - 1

Kurak ve yağışsız geçen yaz ayları, İstanbul barajlarını kuruttu.

Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son yılların en düşük seviyesine geriledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor” - 2

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 26,32’ye düştü.

İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor” - 3

15 Eylül itibariyla barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Ömerli 55,65
Darlık 40,29
Elmalı 16,98
Terkos 13,21
Alibey 17,55
Büyükçekmece 5,69
Sazlıdere 11,05
Istrancalar 22,87
Kazandere 5,84
Pabuçdere 3,73

İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor” - 4

Trakya’dan İstanbul’un su ihtiyacı karşılayan Kırklareli’nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istancalar barajlarının doluluk oranının ciddi bir şekilde düştü, bazı bölümler kurudu.

İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor” - 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre özellikle Marmara Bölgesi'nin son 12 aylık dönemde şiddetli kurak bölge olarak ilan edildiğini söyleyen Tecer, şunları söyledi:

“Tabii bunun sebeplerine baktığımız zaman ilk olarak aklımıza gelen şey yağışların azalması. Barajlardaki doluluk oranlarının düşmesinin sebebidir yağışlardaki azalma. Yağış analizleri de yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerinden incelediğimiz zaman Türkiye genelinde uzun dönemlik yağışların ortalaması 14,8 milimetre iken bu sene 2023 Ağustos ayında bu 6,4 milimetreye kadar düşmüş. Geçen yılın aynı ayında ise bu 16,1 milimetre imiş Türkiye genelinde. Bugün 6,4 civarında yani ortalamalara baktığımız zaman uzun dönem ortalamalarına yüzde 57-60 oranında bir düşüş var.”
İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor” - 6

Prof. Dr. Tecer, Marmara Bölgesi’nde durumun daha da vahim olduğunu söyledi. Bölgenin 2022’nin ağustos ayında metrekareye 42,5 milimetre yağış aldığını hatırlatan Tecer, bu oranın 2023 yılında metrekareye 5 milimetre olarak gerçekleştiğini söyledi.

İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor” - 7

“Bu bölgede geçen yıla göre yüzde 91 oranında yağışlarda azalma var. Totalde ise uzun dönemli ortalamalara baktığımız zaman da yüzde 74 oranında bir azalma var” diyen Tecer, şunları söyledi:

“Bu bölge bu sene çok ciddi bir yağış azlığıyla, yağışsızlıkla karşı karşıya kaldı. Geçen sene de bundan söz etmiştik. Ortalama bu bölgeye düşen kar yağışlarında bir azalma var. Kar yağışları barajları, yer altı sularını besleyen en önemli kaynaklardan bir tanesi. Dolayısıyla bu bölge yağışın azalması, sıcaklıkların artması nedeniyle yoğun ve şiddetli bir kuraklık yaşandı, yaşanıyor. Bunun etkisini de önümüzdeki günlerde muhakkak göreceğiz. Tabii bu bize şunu söylüyor, iklim değişikliği ile beraber azalan yağışlar, artan sıcaklıklar ve iklim anormallikleri aşırı seller, yağışlar bunlar hep iklim değişikliklerinin sonuçları.”
İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor” - 8

“Yani sadece yağışların azalması, sıcaklıkların artması şeklinde algıladığımız sonuç çok daha ciddi sonuçlar doğuracak bir yöne, bir duruma doğru gidiyor” ifadelerini kullanan Tecer, tarımsal sulamada vahşi sulamanın terk edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor” - 9
İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor” - 10
İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor” - 11
İstanbul’daki barajlarda son yılların en düşük seviyesi görüldü | “Ciddi sonuçlar doğurabilecek bir yöne gidiyor” - 12
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