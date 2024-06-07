İstanbul’daki infazın ardından kan davası çıktı: “Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum”
İstanbul’un Fatih ilçesinde öğretmen Abdulbaki Durmaz’ı aracında öldüren Adem G, polis tarafından yemek yediği sırada yakalandı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere “Bu bir kan davası. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum.” dediği öğrenildi. Şüpheli zırhlı araçla adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı tespit edildi.
İstanbul Fatih’te cinayete kurban giden Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz’ın kan davası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.