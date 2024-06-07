İstanbul’daki infazın ardından kan davası çıktı: “Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum”

İstanbul’un Fatih ilçesinde öğretmen Abdulbaki Durmaz’ı aracında öldüren Adem G, polis tarafından yemek yediği sırada yakalandı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere “Bu bir kan davası. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum.” dediği öğrenildi. Şüpheli zırhlı araçla adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı tespit edildi.

İstanbul’daki infazın ardından kan davası çıktı: “Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum” - 1

İstanbul Fatih’te cinayete kurban giden Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz’ın kan davası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

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İstanbul’daki infazın ardından kan davası çıktı: “Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum” - 2

Topkapı Mahallesi, Bican Bağcıoğlu Sokak’ta dün otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Türkçe öğretmeni hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul’daki infazın ardından kan davası çıktı: “Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum” - 3

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, cinayetin sebebinin kan davası olduğu tespit edildi.

Batmanlı iki aşiret arasında 2017 yılından beri süre gelen kan davası sonucu birçok kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı tespit edildi.

Son saldırıyı ise karşı aşiretten Adem G’nin kardeşi ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul’daki infazın ardından kan davası çıktı: “Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum” - 4

“YAPTIĞIMIN KÖTÜ BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Polis peşine düştüğü şüphelinin izini bir lokantada buldu.

Yemek yiyen Adem G. içeri giren polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelinin kendisini yakalayan polislere, “u bir kan davası. Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum.” dediği öğrenildi.

İstanbul’daki infazın ardından kan davası çıktı: “Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum” - 5

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Cinayet Büro Amirliği’ne getirilen şüpheli Adem G., emniyetteki sorgusunun ardından zırhlı polis aracıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi.
İstanbul’daki infazın ardından kan davası çıktı: “Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum” - 6

KARDEŞİ DE ARANIYOR

Yetkililer saldırısı sırasında Adem G’nin yanında bulunan ve olay yerine gelip ardından da kaçtığı taksiyi kullanan kardeşinin yakalanması için operasyonlara devam edildiğini belirtti.

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