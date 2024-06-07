İstanbul’daki infazın ardından kan davası çıktı: “Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum”

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, cinayetin sebebinin kan davası olduğu tespit edildi.

Batmanlı iki aşiret arasında 2017 yılından beri süre gelen kan davası sonucu birçok kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı tespit edildi.

Son saldırıyı ise karşı aşiretten Adem G’nin kardeşi ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.