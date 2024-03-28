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İstanbul’daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: Bıçakladı, varile koyup yaktı

İstanbul Bahçelievler’de bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerindeki yangın söndürüldüğünde içeride elleri arkadan bağlanmış bir ceset bulundu. Cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar’a ait olduğu belirlendi. Bayraktar’ın bıçaklanarak öldürüldükten sonra bağlanıp, iş yerinin de kundaklandığı değerlendirilen olayla ilgili 22 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul’daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: Bıçakladı, varile koyup yaktı - 1

İstanbul Bahçelievler’de korkunç bir cinayet işlendi.

Kocasinan Merkez Mahallesi’nde dün saat 10.00 sıralarında hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: Bıçakladı, varile koyup yaktı - 2

Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğu tespit edilirken ceset Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışma başlattı.
İstanbul’daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: Bıçakladı, varile koyup yaktı - 3

Yapılan çalışmalarda cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar’a ait olduğu belirlendi.

Bayraktar’ın önce bıçaklandığı ardından elleri bağlandıktan sonra iş yerinin ateşe verilmiş olduğu tespit edildi.

İstanbul’daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: Bıçakladı, varile koyup yaktı - 4

Polis, öldürülen Bayraktar’ın son olarak görüştüğü 22 yaşındaki Şüpheli B.D’yi gözaltına aldı. B.D’nin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

İstanbul’daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: Bıçakladı, varile koyup yaktı - 5

SARKINTILIK İDDİASI

B.D. ifadesinde annesi ve kardeşinin iş yerinde çalıştığını söyledi. Bayraktar’ın annesine sarkıntılık yaptığını öne süren B.D., bunun üzerine aralarında tartışma başladığını anlattı.

İstanbul’daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: Bıçakladı, varile koyup yaktı - 6

VERİLE KOYUP YAKTI

Annesinin iş yerinden çıktıktan sonra tekrar kavga ettiklerini ve Bayraktar’ı birçok kez bıçakladığını söyleyen B.D., cesedi varile koyarak yaktığını söyledi.

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