İstanbul’daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: Bıçakladı, varile koyup yaktı

İstanbul Bahçelievler’de korkunç bir cinayet işlendi.

Kocasinan Merkez Mahallesi’nde dün saat 10.00 sıralarında hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset bulundu.