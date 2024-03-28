İstanbul’daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: Bıçakladı, varile koyup yaktı
İstanbul Bahçelievler’de bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerindeki yangın söndürüldüğünde içeride elleri arkadan bağlanmış bir ceset bulundu. Cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar’a ait olduğu belirlendi. Bayraktar’ın bıçaklanarak öldürüldükten sonra bağlanıp, iş yerinin de kundaklandığı değerlendirilen olayla ilgili 22 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Bahçelievler’de korkunç bir cinayet işlendi.Kocasinan Merkez Mahallesi’nde dün saat 10.00 sıralarında hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset bulundu.