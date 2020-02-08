İstanbul'dan kar fotoğrafları

Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme araçları ise D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde yolların kapanmaması için tedbir amaçlı hazır bekletiliyor.