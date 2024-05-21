İstanbul’da restoran işletmecisine silahlı saldırı | Yakalanan tetikçi: Saldırıyı “dayı” istedi, 10 bin lira verdi

İstanbul Karaköy’de balık restoranı işleten Nuray Aynacı, iş yerinde müşterileriyle ilgilendiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Aynacı saldırıyı yara almadan atlattı. Saldırgan, Kasımpaşa’da bir otel odasında yakalandı. Henüz 18 yaşında olan saldırganın 58 suç kaydı olduğu öğrenildi. Yusuf T. isimli tetikçi, saldırıyı “dayı” lakaplı bir kişiden aldığı 10 bin lira karşılığında gerçekleştirdiğini söyledi.

İstanbul’da restoran işletmecisine silahlı saldırı | Yakalanan tetikçi: Saldırıyı “dayı” istedi, 10 bin lira verdi - 1

İstanbul Karaköy’de bir işletmeci, silahlı saldırıya uğradı.

Arapcami Mahallesi’nde geçen 20 Nisan’da yaşanan olayda 8 yıldır işletmecilik yapan Nuray Aynacı, akşam saatlerinde balık restoranına geldi.

Burada her zamanki masasında oturan kadın, müşterilerle ilgilenmeye başladı.

Kadın yeniden yerine geçtiği esnafa kapüşonlu bir kişi restorandaki Aynacı’ya kapısından 3 el ateş açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da restoran işletmecisine silahlı saldırı | Yakalanan tetikçi: Saldırıyı “dayı” istedi, 10 bin lira verdi - 2

CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar yere isabet etti. Saldırgan koşarak kaçarken, içerideki müşteriler ise panikle işyerinden koşarak kaçtı.

Olayın ardından restoran sahibi Nuray Aynacı, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.
İstanbul’da restoran işletmecisine silahlı saldırı | Yakalanan tetikçi: Saldırıyı “dayı” istedi, 10 bin lira verdi - 3

TARLABAŞI’NDA ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Olayla ilgili görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Çalışmalar çerçevesinde kapüşonlu saldırganı adım adım izleyen polis, onlarca saatlik görüntü izledi.

Şüpheli şahsın olaydan sonra sırasıyla 7 sokaktan ve 2 cadde üzerinden yaya şekilde kaçtığını tespit eden polis, saldırganın Tarlabaşı’nda bulunan metruk bir binaya girdiğini belirledi.

Burada kılık değiştirdiği anlaşılan şahıs kapüşonunu da çıkartarak dışarıya çıktı.
İstanbul’da restoran işletmecisine silahlı saldırı | Yakalanan tetikçi: Saldırıyı “dayı” istedi, 10 bin lira verdi - 4

18 YAŞINDA, 58 SUÇ KAYDI VAR

Yaya şekilde Kasımpaşa’ya inen şahıs, bir otele girerek saklandı. Yapılan kimlik tespit çalışmaların ise saldırgan şahsın, emniyette 58 adet suç kaydı bulunan Yusuf T. olduğu ortaya çıktı.

Saldırganın kaldığı otele baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganı yatağında yakaladı.
İstanbul’da restoran işletmecisine silahlı saldırı | Yakalanan tetikçi: Saldırıyı “dayı” istedi, 10 bin lira verdi - 5

SALDIRININ TALİMATI “DAYI”DAN

Gözaltına alınan saldırgan Yusuf T. ifadesinde, Tarlabaşı’nda “dayı” lakaplı bir kişiden tabanca aldığını, aynı kişiden 10 bin lira karşılığında saldırı düzenlemeyi kabul ettiğini ve olaydan sonra silahı aynı kişiye geri verdiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul’da restoran işletmecisine silahlı saldırı | Yakalanan tetikçi: Saldırıyı “dayı” istedi, 10 bin lira verdi - 6

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yusuf T, çıkartıldığı mahkemece kasten yaralamaya teşebbüs ve silahlı tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da restoran işletmecisine silahlı saldırı | Yakalanan tetikçi: Saldırıyı “dayı” istedi, 10 bin lira verdi - 7
İstanbul’da restoran işletmecisine silahlı saldırı | Yakalanan tetikçi: Saldırıyı “dayı” istedi, 10 bin lira verdi - 8
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