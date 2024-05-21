İstanbul’da restoran işletmecisine silahlı saldırı | Yakalanan tetikçi: Saldırıyı “dayı” istedi, 10 bin lira verdi
İstanbul Karaköy’de balık restoranı işleten Nuray Aynacı, iş yerinde müşterileriyle ilgilendiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Aynacı saldırıyı yara almadan atlattı. Saldırgan, Kasımpaşa’da bir otel odasında yakalandı. Henüz 18 yaşında olan saldırganın 58 suç kaydı olduğu öğrenildi. Yusuf T. isimli tetikçi, saldırıyı “dayı” lakaplı bir kişiden aldığı 10 bin lira karşılığında gerçekleştirdiğini söyledi.
İstanbul Karaköy’de bir işletmeci, silahlı saldırıya uğradı.
Arapcami Mahallesi’nde geçen 20 Nisan’da yaşanan olayda 8 yıldır işletmecilik yapan Nuray Aynacı, akşam saatlerinde balık restoranına geldi.
Burada her zamanki masasında oturan kadın, müşterilerle ilgilenmeye başladı.Kadın yeniden yerine geçtiği esnafa kapüşonlu bir kişi restorandaki Aynacı’ya kapısından 3 el ateş açtı.