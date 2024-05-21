İstanbul’da restoran işletmecisine silahlı saldırı | Yakalanan tetikçi: Saldırıyı “dayı” istedi, 10 bin lira verdi

CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar yere isabet etti. Saldırgan koşarak kaçarken, içerideki müşteriler ise panikle işyerinden koşarak kaçtı.

Olayın ardından restoran sahibi Nuray Aynacı, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.