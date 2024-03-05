İstanbul’da taksi şoförüne bıçaklı saldırı
İstanbul Kadıköy’de bir taksi şoförü, lastiği patladığı için 3 kişiyi aracına alamadı. Taksici ile müşteriler arasında bu sebeple başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taksi şoförü Osman Eker bıçaklandı. Saldırganlardan ikisi olay yerinden kaçarken, biri vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Bıçaklanan taksi şoförü Osman Eker’in hayati tehlikesi bulunuyor.
İstanbul Kadıköy’de bir taksi şoförü bıçaklı saldırıya uğradı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi, İnönü Caddesi’nde meydana geldi.