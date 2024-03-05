İstanbul’da taksi şoförüne bıçaklı saldırı

İstanbul Kadıköy’de bir taksi şoförü, lastiği patladığı için 3 kişiyi aracına alamadı. Taksici ile müşteriler arasında bu sebeple başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taksi şoförü Osman Eker bıçaklandı. Saldırganlardan ikisi olay yerinden kaçarken, biri vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Bıçaklanan taksi şoförü Osman Eker’in hayati tehlikesi bulunuyor.

İstanbul’da taksi şoförüne bıçaklı saldırı - 1

İstanbul Kadıköy’de bir taksi şoförü bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi, İnönü Caddesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da taksi şoförüne bıçaklı saldırı - 2

İddiaya göre D-100 Karayolu’nda aracına aldığı 3 kişiden şüphelenen taksici yolcuları aşağıya indirdi.

Bu sırada 3 şüpheli lastikçi önünde patlayan lastiğini yaptırmaya çalışan 34 TDZ 32 plakalı taksinin şoförü Osman Eker’den kendilerini Taksim’e götürmesini istedi.
İstanbul’da taksi şoförüne bıçaklı saldırı - 3

Eker’in lastiğinin patlak olduğunu kendilerini götüremeyeceğini söylemesi üzerine şüphelilerle Eker arasında tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken saldırganlardan biri Eker’i bıçakladı.
İstanbul’da taksi şoförüne bıçaklı saldırı - 4

SALDIRGANLARDAN BİRİNİ VATANDAŞLAR YAKALADI

Saldırganlardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilirken 2 saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul’da taksi şoförüne bıçaklı saldırı - 5

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Eker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eker’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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