İstanbul’da yeni doğurduğu bebeği camdan atan anne gözaltına alındı

Pendik’te yeni doğurduğu bebeği camdan atan bir kişi gözaltına alındı.

Olay 1 Mart günü gece saatlerinde yaşandı.

Bir apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye sevk etti.