İstanbul’da yeni doğurduğu bebeği camdan atan anne gözaltına alındı

Pendik’te bir kişi yeni doğurduğu bebeğini, birinci kattaki evinin camından aşağı attı. Olayla ilgili olarak anne A.Y. ile sevgilisi D.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da yeni doğurduğu bebeği camdan atan anne gözaltına alındı - 1

Pendik’te yeni doğurduğu bebeği camdan atan bir kişi gözaltına alındı.

Olay 1 Mart günü gece saatlerinde yaşandı.

Bir apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye sevk etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da yeni doğurduğu bebeği camdan atan anne gözaltına alındı - 2

Yeni doğan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken polis olayla ilgili olarak çalışma başlattı.

Olayla ilgili olarak, bebeğini birinci katta bulunan evinden aşağı attığı öğrenilen anne A.Y. ve sevgilisi D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da yeni doğurduğu bebeği camdan atan anne gözaltına alındı - 3

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İstanbul’da yeni doğurduğu bebeği camdan atan anne gözaltına alındı - 4

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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