İstanbul’da yeni doğurduğu bebeği camdan atan anne gözaltına alındı
Pendik’te bir kişi yeni doğurduğu bebeğini, birinci kattaki evinin camından aşağı attı. Olayla ilgili olarak anne A.Y. ile sevgilisi D.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.
Pendik’te yeni doğurduğu bebeği camdan atan bir kişi gözaltına alındı.
Olay 1 Mart günü gece saatlerinde yaşandı.Bir apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye sevk etti.