İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ, kesinti yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaştı. Programa göre, Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 12 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler, Eyupsultan, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?