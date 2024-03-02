İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 12 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler, Eyupsultan, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?