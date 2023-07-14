İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 14 Temmuz Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Planlı kesinti programına göre; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Şişli'nin bazı sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 1

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 14 Temmuz Cuma günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Planlı kesinti programına göre; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Şişli'nin bazı sokaklarına elektrik verilemeyecek.

14 TEMMUZ KESİNTİ PROGRAMI

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 2
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 3
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 4
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 5
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 6
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 7
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 8
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 9
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 10
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 11
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 12
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 13
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 14
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 15
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 16
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