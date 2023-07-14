İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi ( Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece...) Elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 14 Temmuz Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Planlı kesinti programına göre; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Şişli'nin bazı sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 14 Temmuz Cuma günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Planlı kesinti programına göre; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Şişli'nin bazı sokaklarına elektrik verilemeyecek.
14 TEMMUZ KESİNTİ PROGRAMI