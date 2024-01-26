İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa...): Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ'ın 26 Ocak tarihli planlı kesinti programına göre, 17 ilçeye elektrik verilemeyecek. Kesintiler bazı illerde akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ, 26 Ocak elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 17 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;