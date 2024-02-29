İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (1 Mart 2024 BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 17 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Şişli, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Esenler, Avcılar ve daha birçok ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Mart 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
1 MART BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 1 Mart tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;