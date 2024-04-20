İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (22 Nisan tarihli BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 18 ilçesinde hafta başı itibarıyla elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Çatalca ve daha birçok ilçede pazartesi günü planlı çalışma kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 18 Nisan 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
22 NİSAN BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 22 Nisan tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.
İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;