İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (9 Mayıs tarihli BEDAŞ kesinti programı)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 9 Mayıs tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.



İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;