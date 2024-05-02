İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 2 Mayıs kesinti programı)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 2 Mayıs tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.



Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi, Şişli'nin bazı mahallelere elektrik verilemeyecek.