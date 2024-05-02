İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 2 Mayıs kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 18 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü'nün de aralarında bulunduğu birçok ilçede bugün planlı çalışma kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Mayıs 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 2 Mayıs tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi, Şişli'nin bazı mahallelere elektrik verilemeyecek.