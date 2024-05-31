İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak: Elektrikler ne zaman gelecek? (1 Haziran BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer ve daha birçok ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Haziran BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
BEDAŞ, 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;