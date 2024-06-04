İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (5 Haziran BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Esenyurt ve daha birçok ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 5 Haziran BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
5 HAZİRAN BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 5 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 19 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;