İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ kesinti programı)
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa ve Bağcılar başta olmak üzere birçok ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ, 29 Mayıs elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 19 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Bağcılar, Beylikdüzü, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli'nin bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek.
29 MAYIS SU KESİNTİSİ PROGRAMININ AYRINTILARI