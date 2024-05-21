İstanbul'un 20 ilçesinde kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 21 Mayıs elektrik kesintisi programı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş ve daha birçok ilçede salı günü elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 21 Mayıs BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
BEDAŞ, 21 Mayıs elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 20 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli'nin birçok mahallesine elektrik verilemeyecek.