İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (16 Kasım BEDAŞ planlı elektrik kesintisi)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Mayıs BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
16 KASIM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BEDAŞ, 16 Kasım elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 22 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;