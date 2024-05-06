İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (7 Mayıs tarihli BEDAŞ kesinti programı)

7 MAYIS BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 7 Mayıs tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.



İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;