İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 3 saat su kesintisi yaşanacak (21 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Büyükçekmece ilçesinde yer alan Karaağaç Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 3 buçuk saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 10.16'da kesilen suyun öğlen saat 13.30'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 21 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 3 saat su kesintisi yaşanacak (21 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 21 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi.

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İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 3 saat su kesintisi yaşanacak (21 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 3 saat su kesintisi yaşanacak (21 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 3 saat su kesintisi yaşanacak (21 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4
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