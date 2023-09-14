İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (14 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Esenyurt, Ataşehir ve Çatalca ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Akşam saatlerinde kesilen suyun saat 21.30'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 14 Eylül İSKİ su kesintisi listesi.
14 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 14 Eylül tarihli kesinti programına göre, Esenyurt, Ataşehir ve Çatalca'nın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Esenyurt, Ataşehir ve Çatalca'da sular ne zaman gelecek?