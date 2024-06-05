İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 15 saat su kesintisi yaşanacak (6 Haziran İSKİ su kesintisi listesi)

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 6 Haziran tarihli kesinti programına göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak ve bu nedenle 4 ilçenin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?