İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 15 saat su kesintisi yaşanacak (6 Haziran İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Çalışmalardan dolayı İstanbul'da yer alan bazı mahallelere yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat boyunca su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 6 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 6 Haziran tarihli kesinti programına göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak ve bu nedenle 4 ilçenin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?