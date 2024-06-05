İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 15 saat su kesintisi yaşanacak (6 Haziran İSKİ su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Çalışmalardan dolayı İstanbul'da yer alan bazı mahallelere yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat boyunca su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 6 Haziran İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 15 saat su kesintisi yaşanacak (6 Haziran İSKİ su kesintisi listesi) - 1

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 6 Haziran tarihli kesinti programına göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak ve bu nedenle 4 ilçenin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 15 saat su kesintisi yaşanacak (6 Haziran İSKİ su kesintisi listesi) - 2

6 HAZİRAN İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında kesinti yapılacak mahalleler ise şöyle sıralandı;

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 15 saat su kesintisi yaşanacak (6 Haziran İSKİ su kesintisi listesi) - 3

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 15 saat su kesintisi yaşanacak (6 Haziran İSKİ su kesintisi listesi) - 4

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan ilçesinde bulunan Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 15 saat su kesintisi yaşanacak (6 Haziran İSKİ su kesintisi listesi) - 5

SULTANGAZİ

Sultangazi ilçesinde Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 15 saat su kesintisi yaşanacak (6 Haziran İSKİ su kesintisi listesi) - 6

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa ilçesinde Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü. Esenler ilçesinde Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı.

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