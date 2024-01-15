İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (15 Ocak İSKİ su kesintisi listesi)

15 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 15 Ocak tarihli kesinti programına göre, Büyükçekmece, Beykoz, Kağıthane, Sarıyer ve Tuzla'nın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Büyükçekmece, Beykoz, Kağıthane, Sarıyer ve Tuzla'da sular ne zaman gelecek?