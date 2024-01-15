İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (15 Ocak İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Büyükçekmece, Beykoz, Kağıthane, Sarıyer ve Tuzla ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Tuzla'da sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 19.30'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ocak İSKİ su kesintisi listesi.
15 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 15 Ocak tarihli kesinti programına göre, Büyükçekmece, Beykoz, Kağıthane, Sarıyer ve Tuzla'nın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Büyükçekmece, Beykoz, Kağıthane, Sarıyer ve Tuzla'da sular ne zaman gelecek?