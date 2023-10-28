Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Sancaktepe ve Sarıyer ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Sancaktepe'de sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 18.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 2
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 3
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 4
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 5
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 6
DAHA FAZLA GÖSTER