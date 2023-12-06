İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (6 Aralık İSKİ su kesintisi listesi)

6 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 6 Aralık tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Ataşehir, Beykoz, Silivri ve Sultangazi'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Ataşehir, Beykoz, Silivri ve Sultangazi'de sular ne zaman gelecek?