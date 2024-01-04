İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (4 Ocak İSKİ su kesintisi listesi)

4 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 4 Ocak tarihli kesinti programına göre, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Kağıthane, Pendik ve Sarıyer'in bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Kağıthane, Pendik ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek?