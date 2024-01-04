İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (4 Ocak İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Kağıthane, Pendik ve Sarıyer ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Başakşehir'de sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 17.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 4 Ocak İSKİ su kesintisi listesi.
4 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 4 Ocak tarihli kesinti programına göre, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Kağıthane, Pendik ve Sarıyer'in bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Kağıthane, Pendik ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek?