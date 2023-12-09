İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (9 Aralık İSKİ su kesintisi listesi)

9 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 9 Aralık tarihli kesinti programına göre, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu'nun bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek?