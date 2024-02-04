İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı)

İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek İstanbul ilçelerini paylaştı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ 4 Şubat elektrik kesintisi programı...

İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) planlı elektrik kesintisi programını paylaştı.  Programa göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bayrampaşa, Esenyurt, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Silivri ve Sultangazi ilçelerine su elektrik verilemeyecek. 

4 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 2
İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 3
İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 4
İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 5
İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 6
İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 7
İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 8
İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ programı) - 9
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