İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi (Küçükçekmece, Sarıyer, Zeytinburnu...) Elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 28 Nisan tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.

Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu'daki bazı mahallelere elektrik verilemeyecek.