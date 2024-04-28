İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi (Küçükçekmece, Sarıyer, Zeytinburnu...) Elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 8 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, birçok ilçede bugün planlı çalışma kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Nisan 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 28 Nisan tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.
Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu'daki bazı mahallelere elektrik verilemeyecek.