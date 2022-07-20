İstanbul'un en farklı temmuzu

''HER SENE HAVA DEĞİŞİYOR''

Sahilde yürüyüş yapan Şenol Kartal, "Her sene hava değişiyor, bu beni tedirgin ediyor. Doğanın şartları değişiyor, bu durum insanlığı kötü şekilde etkiliyor. Daha sıcak beklerdim, yağışlı geçmesi bir yandan iyi ancak, sıcaklığın sürekli değişmesi bizi etkiliyor" dedi.