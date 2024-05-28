İstanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti, kaç gün sürdü? (Bu yıl İstanbul'un fethinin kaçıncı yıl dönümü?)
Hazreti Muhammed tarafından fethi müjdelenen, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'un fethi her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Peki, İstanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti, kaç gün sürdü? Bu yıl İstanbul'un fethinin kaçıncı yıl dönümü?
Hazreti Muhammed'in "Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisiyle müjdelediği fethin 571. yıl dönümü kutlanıyor.