İstanbul'un fethinin 571.yılı kutlanıyor: İstanbul'un fethini kutlama mesajları ve sözleri

Hazreti Muhammed'in "Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisiyle müjdelediği fethin 571. yıl dönümü kutlanıyor. Bu anlamlı günü hatırlatmak isteyen vatandaşlar, "İstanbul'un fethi" temalı paylaşımlarda bulunuyor. İşte İstanbul'un fethini kutlama mesajları ve sözleri...

İstanbul'un fethinin 571.yılı kutlanıyor: İstanbul'un fethini kutlama mesajları ve sözleri - 1

Hazreti Muhammed'in müjdesine mazhar olan İstanbul, 571 yıl önce Fatih Sultan Mehmed'in kumandasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. 29 Mayıs 1453'te kapıları açılan İstanbul, Sultan 2. Mehmed'in önderliğindeki Osmanlı birlikleri tarafından fethedildi. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un fetih yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından çeşitli mesajlar veriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un fethinin 571.yılı kutlanıyor: İstanbul'un fethini kutlama mesajları ve sözleri - 2

İSTANBUL'UN FETHİNİ KUTLAMA MESAJLARI

"Konstantiniyye elbette fethedilecektir. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.”"

"İstanbul’un Fethi’nin 571. yılı kutlu olsun.
Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."

"Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 571. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul’un Fethi kutlu olsun."

İstanbul'un fethinin 571.yılı kutlanıyor: İstanbul'un fethini kutlama mesajları ve sözleri - 3

"Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım'' diyen İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve askerlerini Feth'in 571.yılında rahmetle ve dualarla anıyoruz."

"İstanbul'u biz Türklere armağan eden başta Büyük Türk Hakanı Fatih Sultan Mehmet Han ve Büyük Türk Hakanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. "

İstanbul'un fethinin 571.yılı kutlanıyor: İstanbul'un fethini kutlama mesajları ve sözleri - 4

"Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez."

"Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz." –Fаtih Sultаn Mehmet "Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım."

"Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 571. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun."


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