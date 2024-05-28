İstanbul'un fethinin 571.yılı kutlanıyor: İstanbul'un fethini kutlama mesajları ve sözleri
Hazreti Muhammed'in "Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisiyle müjdelediği fethin 571. yıl dönümü kutlanıyor. Bu anlamlı günü hatırlatmak isteyen vatandaşlar, "İstanbul'un fethi" temalı paylaşımlarda bulunuyor. İşte İstanbul'un fethini kutlama mesajları ve sözleri...
Hazreti Muhammed'in müjdesine mazhar olan İstanbul, 571 yıl önce Fatih Sultan Mehmed'in kumandasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. 29 Mayıs 1453'te kapıları açılan İstanbul, Sultan 2. Mehmed'in önderliğindeki Osmanlı birlikleri tarafından fethedildi. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un fetih yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından çeşitli mesajlar veriyor.