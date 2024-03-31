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İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde?

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. Yayın yasağının kalkmasının ardından ilk sonuçlar açıklandı. Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda seçim sonuçlarında son durum ne? İşte İstanbul'un ilçelerinde seçim sonuçları...

İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 1

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları açıklandı. 

İşte İstanbul'un ilçelerinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 2

Adalar Seçim Sonuçları 2024
Ataşehir Seçim Sonuçları 2024
Bağcılar Seçim Sonuçları 2024
Arnavutköy Seçim Sonuçları 2024
Avcılar Seçim Sonuçları 2024

İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 3

Bahçelievler Seçim Sonuçları 2024
Bakırköy Seçim Sonuçları 2024
Başakşehir Seçim Sonuçları 2024
Bayrampaşa Seçim Sonuçları 2024
Beşiktaş Seçim Sonuçları 2024

İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 4

Beykoz Seçim Sonuçları 2024
Beylikdüzü Seçim Sonuçları 2024
Beyoğlu Seçim Sonuçları 2024
Büyükçekmece Seçim Sonuçları 2024
Çatalca Seçim Sonuçları 2024

İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 5

Çekmeköy Seçim Sonuçları 2024
Esenyurt Seçim Sonuçları 2024
Fatih Seçim Sonuçları 2024
Esenler Seçim Sonuçları 2024
Eyüpsultan Seçim Sonuçları 2024

İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 6

Kağıthane Seçim Sonuçları 2024
Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları 2024
Kartal Seçim Sonuçları 2024
Kadıköy Seçim Sonuçları 2024
Güngören Seçim Sonuçları 2024

İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 7

Küçükçekmece Seçim Sonuçları 2024
Maltepe Seçim Sonuçları 2024
Sancaktepe Seçim Sonuçları 2024
Pendik Seçim Sonuçları 2024
Sarıyer Seçim Sonuçları 2024

İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 8

Şile Seçim Sonuçları 2024
Silivri Seçim Sonuçları 2024
Şişli Seçim Sonuçları 2024
Sultanbeyli Seçim Sonuçları 2024
Sultangazi Seçim Sonuçları 2024

İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? - 9

Tuzla Seçim Sonuçları 2024
Ümraniye Seçim Sonuçları 2024
Üsküdar Seçim Sonuçları 2024
Zeytinburnu Seçim Sonuçları 2024"

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