İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde?
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. Yayın yasağının kalkmasının ardından ilk sonuçlar açıklandı. Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda seçim sonuçlarında son durum ne? İşte İstanbul'un ilçelerinde seçim sonuçları...
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları açıklandı.
İşte İstanbul'un ilçelerinde son durum...