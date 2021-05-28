İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 103. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Anadolu Ajansı 28.05.2021 - 02:37

İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - 1
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlanan "Cumhuriyet Günü" kapsamında kardeş ülkenin bayrağının renklerine büründü.
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - 2
Kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - 3
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - 4
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - 5
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - 6
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - 7
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - 8
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - 9
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - 10
İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - 11

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