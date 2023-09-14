İstanbul’un tarihi mezarlığında defineci talanı iddiası

İstanbul’un tarihi mezarlıklarından Eyüpsultan Mezarlığı, bir kez daha definecilerin hedefi oldu. Servet-i Fünun dönemi yazarlarından Ahmet Şuayib’in demir parmaklıklarla çevrili kabri, paramparça edildi.

İstanbul’un tarihi mezarlığında defineci talanı iddiası - 1

İstanbul’un en eski ve tarihi mezarlıkları arasında yer alan, Mareşal Fevzi Çakmak, Necip Fazıl Kısakürek gibi isimlerin de kabrinin bulunduğu Eyüpsultan Mezarlığı’nda, Servet-i Fünun Dönemi yazarlarından Ahmet Şuayib’in kabri, definecilerin talanına uğradığı iddia edildi.

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İstanbul’un tarihi mezarlığında defineci talanı iddiası - 2

Taşları kırılıp, etrafa dağılan mezarlığın ne zaman bu hale geldiği bilinmese de, eski halinden eser kalmadı.

Etrafı demir parmaklıklarla çevrili lahit tipi mezarda, kemikler de gün yüzüne çıktı.
İstanbul’un tarihi mezarlığında defineci talanı iddiası - 3

İBB Miras ekiplerinin restorasyon çalışması yürüttüğü mezarlıkta, yazarın mezarında tespit çalışmaları yapıldığı ve kısa süre içerisinde onarılacağı bildirildi.

İstanbul’un tarihi mezarlığında defineci talanı iddiası - 4

Tarih araştırmacısı Hüseyin Kala, “Eyüp’te Pierre Loti tepesinde gezerken Servet-i Fünun Dönemi yazarlarından, edebiyatçılarımızdan birinin mezar taşının kırıldığını, mezarının harap edildiğini ve parçalandığını gördüm. Bununla ilgili gerekli yerlere bilgi verdik. Burada asıl problem definecilerin Müslüman mezarını açmaları. Müslüman mezarlarında herhangi bir şey bulamazlar. Buraya boşuna gelip mezar taşlarını tahrip ediyorlar.” dedi.

İstanbul’un tarihi mezarlığında defineci talanı iddiası - 5

Belediyelerin belli noktalara kameralar yerleştirip, bölgeyi izlenmesi gerektiğini söyleyen Kala, “Lahitler mezarda yatan kişinin ekonomik gücü, politik durumu ve siyasi konumuyla alakalı. Mezarlar vefatından sonra kişinin bütçesine göre ailesi tarafından yapılıyor. Burada mezarlığı yaptıran kişinin ailesinin durumuyla alakalı olduğu için defineciler de süslü mezar gördüğü zaman tahrip edip içinden bir şeyler alabileceğini umut ediyor.” diye konuştu.

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