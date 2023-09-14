İstanbul’un tarihi mezarlığında defineci talanı iddiası

Belediyelerin belli noktalara kameralar yerleştirip, bölgeyi izlenmesi gerektiğini söyleyen Kala, “Lahitler mezarda yatan kişinin ekonomik gücü, politik durumu ve siyasi konumuyla alakalı. Mezarlar vefatından sonra kişinin bütçesine göre ailesi tarafından yapılıyor. Burada mezarlığı yaptıran kişinin ailesinin durumuyla alakalı olduğu için defineciler de süslü mezar gördüğü zaman tahrip edip içinden bir şeyler alabileceğini umut ediyor.” diye konuştu.