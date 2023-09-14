İstanbul’un tarihi mezarlığında defineci talanı iddiası
İstanbul’un tarihi mezarlıklarından Eyüpsultan Mezarlığı, bir kez daha definecilerin hedefi oldu. Servet-i Fünun dönemi yazarlarından Ahmet Şuayib’in demir parmaklıklarla çevrili kabri, paramparça edildi.
İstanbul’un en eski ve tarihi mezarlıkları arasında yer alan, Mareşal Fevzi Çakmak, Necip Fazıl Kısakürek gibi isimlerin de kabrinin bulunduğu Eyüpsultan Mezarlığı’nda, Servet-i Fünun Dönemi yazarlarından Ahmet Şuayib’in kabri, definecilerin talanına uğradığı iddia edildi.