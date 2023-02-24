İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor. Depremin yıkıma sebep olduğu illerde hasar tespit çalışmaları devam ederken diğer yandan bölgede yapılacak konutlara ilişkin detaylar da belli oluyor. Peki nereye ne kadar sayıda konut yapılacak? Köy ve afet konutları nasıl olacak? İşte, TOKİ deprem konutları Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa için merak edilenler, ilçe ilçe konutların yapılacağı yerler ve örnek köy evi-afet konutları…

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 1

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma yol açtı. Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu.

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 2

Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardım giderken hasar tespit çalışmalarında da sona geliniyor.

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının ayrıntılarını açıkladı.

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 4
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 5

GAZİANTEP İLİ KONUT ALANLARI

70 BİN KÖY EVİ YAPILACAK

Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum il il yapılacak konut sayısını sıraladı:

"Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz."

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 6

ADIYAMAN İLİ KONUT ALANLARI

CUMHURİYET TARİHİ'NİN EN BÜYÜK AFET KONUT SEFERBERLİĞİ

İnşasına başlanacak konutlarla ilgili gerekli sözleşmelerin imza altına alınmaya başlandığını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Buna göre en doğru yer seçimine şehrin ileri gelenleriyle karar vermeye gayret gösteriyoruz.

Bu kapsamda biliyorsunuz; Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te toplamda 1797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşaat sürecine başladık. Adana'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay'da 364, Kahramanmaraş'ta 1019, Şanlıurfa'da 534 olmak üzere 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmesini imzaladık.

Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay'da 1317, Malatya'da 599 konut olmak üzere 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz. Depremin ardından 18'inci gün itibarıyla baktığımızda, son üç günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz."

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 7

KAHRAMANMARAŞ İLİ KONUT ALANLARI

270 BİN KONUTUN İNŞASINA EŞ ZAMANLI BAŞLANACAK

Bakan Kurum, 270 bin konutun inşasına eş zamanlı başlanacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize vermiş olduğu, bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı güvenli ve sağlam konutlara yerleştirme sözümüzü tutma anlayışını kararlı şekilde yürüteceğiz.

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 8

HATAY İLİ KONUT ALANLARI

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 9

MALATYA İLİ KONUT ALANLARI

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 10

OSMANİYE İLİ KONUT ALANLARI

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 11

1999 ÖNCE İNŞA EDİLEN HASARLI VE YIKIK YAPILAR

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 12

ADANA-ÇUKUROVA

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 13

ADIYAMAN MERKEZ-ÖRENLİ

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 14

ADIYAMAN GÖLBAŞI

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 15

ADIYAMAN BESNİ-ESKİKÖY

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 16

ADIYAMAN- MERKEZ/İNDERE

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 17

ADIYAMAN KAHTA-ERİKDERE

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 18

ADIYAMAN TUT

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 19

GAZİANTEP-ŞEHİTKAMİL-ŞAHİNBEY

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 20

GAZİANTEP-İSLAHİYE

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 21

GAZİANTEP-NURDAĞI

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 22

HATAY-İSKENDERUN

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 23

HATAY-ANTAKYA

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 24

HATAY-KIRIKHAN

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 25

KAHRAMANMARAŞ DURKADİROĞLU AĞYAR MAHALLESİ

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 26

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 27

MALATYA- BATTALGAZİ-YEŞİLYURT

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 28

OSMANİYE-MERKEZ

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 29

ELAZIĞ-MERKEZ

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 30

KİLİS-MERKEZ-DEVECİLER MAHALLESİ

İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 31
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 32
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 33
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 34
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 35
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 36
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 37
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 38
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 39
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 40
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 41
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 42
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 43
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 44
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 45
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 46
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 47
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 48
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 49
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 50
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 51
İşte afet konutları ve köy evleri: Hangi ile kaç konut yapılacak? (Bakanlık ilçe ilçe açıkladı) - 52

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