İstediği ilaç yazılmayınca hastaneyi birbirine kattı

Sarı, kendisini uyaran güvenlik görevlileri Zafer Atıl (53) ile Özlem Özer’e (48) saldırdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde hastane koridorunda cep telefonuyla konuşan Sarı’nın, güvenlik görevlisi Zafer Atıl tarafından uyarıldığı görülüyor. Yüksek sesle konuştuğu için uyarılan Sarı, bunun üzerine Atıl’a yumruk atıyor.