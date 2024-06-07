İstediği şarkı çalınmayınca mekanı kurşunladı: Kaçan saldırgan aranıyor
İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında istediği parça çalınmayan kişi, içeridekilerle tartıştıktan sonra dışarıya çıktı. Bir süre sonra mekanın önüne gelen saldırgan, restoranın önündekilere silahla ateş etti. Olayda 3 kişi yaralanırken saldırgan kaçtı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Nisbetiye Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanına giden Zeynel B. iddiaya göre bir şarkı çalınmasını istedi. İsteği yerine getirilmeyince içeridekilerle tartışarak mekandan ayrıldı.