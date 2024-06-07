İstediği şarkı çalınmayınca mekanı kurşunladı: Kaçan saldırgan aranıyor

İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında istediği parça çalınmayan kişi, içeridekilerle tartıştıktan sonra dışarıya çıktı. Bir süre sonra mekanın önüne gelen saldırgan, restoranın önündekilere silahla ateş etti. Olayda 3 kişi yaralanırken saldırgan kaçtı.

İstediği şarkı çalınmayınca mekanı kurşunladı: Kaçan saldırgan aranıyor - 1

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Nisbetiye Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanına giden Zeynel B. iddiaya göre bir şarkı çalınmasını istedi. İsteği yerine getirilmeyince içeridekilerle tartışarak mekandan ayrıldı.

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İstediği şarkı çalınmayınca mekanı kurşunladı: Kaçan saldırgan aranıyor - 2

Saat 06.30 sıralarında yeniden mekanın önüne giden Zeynel B. dışarıda bekleyenlerin üzerine ateşe etti.

İstediği şarkı çalınmayınca mekanı kurşunladı: Kaçan saldırgan aranıyor - 3

Açılan ateşte Ümit Y., Abdullah Ü. ve Cengiz A. yaralandı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.

İstediği şarkı çalınmayınca mekanı kurşunladı: Kaçan saldırgan aranıyor - 4

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstediği şarkı çalınmayınca mekanı kurşunladı: Kaçan saldırgan aranıyor - 5

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstediği şarkı çalınmayınca mekanı kurşunladı: Kaçan saldırgan aranıyor - 6

SOKAKTA İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Boş kovanları toplayan polis ekipleri çevre iş yerlerinde kırılan camları inceledi.

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